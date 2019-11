ISIN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die neue Strategie des Frankfurter Geldhauses koste viel Geld. Die kalkulierten 1,6 Mrd. Euro, die der Stellenabbau und Investitionen in die Zukunft laut Konzern kosten sollten, wolle man durch den Verkauf der polnischen Tochter mBank erlösen. Bisher habe es so ausgesehen, als ob eine polnische Bank zuschlagen könnte. Nun sollten jedoch v.a. ausländische Interessenten gesucht werden. Laut Bloomberg lote die mBank zusammen mit JPMorgan aus, welche Bieter aus dem europäischen Ausland noch in Frage kämen. Dabei seien Credit Agricole, die niederländische KBC und die Erste Group aus Österreich genannt worden.Insgesamt sei der Verkauf ein Fehler. Mit einer Eigenkapitalrendite von zuletzt 9,2% sei die mBank doppelt so rentabel gewesen wie die Mutter. Im letzten Jahr habe man rund ein Drittel zum Nettogewinn der Commerzbank beigesteuert. Auch das Kosten-Ertrags-Verhältnis, was die effiziente Verwendung der Mittel messe, sei bei der mBank deutlich besser. Die mBank sei eigentlich das, was die Commerzbank werden müsse: Effizient, profitabel und innovativ. Sie werde aber verkauft. Damit erlöse die Commerzbank zwar kurzfristig Einnahmen für den Umbau, aber zukünftige Erträge würden wegfallen. Langfristig sei somit die Frage, woher die Erträge und Gewinne kommen sollten."Der Aktionär" rate, die Commerzbank-Aktie links liegen zu lassen. In der Eurozone gebe es bessere Alternativen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,293 EUR +0,47% (29.11.2019, 11:41)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,291 EUR +0,36% (29.11.2019, 11:27)