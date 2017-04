Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,843 EUR -1,86% (18.04.2017, 12:37)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (18.04.2017/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hat das Kapitel Cum-Ex-Geschäfte für sich abgeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Bank habe ein Urteil des hessischen Finanzgerichts akzeptiert und fordere rund 75 Millionen Euro an Steuerrückzahlungen nicht länger ein. Das berichte das "Handelsblatt".Zur Erinnerung: Cum-Ex-Deals seien Aktiengeschäfte, die rund um den Dividendenstichtag getätigt würden. Bei den Transaktionen hätten verschiedene Banken und Investoren die Papiere kurz vor dem Stichtag mit (cum) und kurz danach ohne (ex) Dividende untereinander gehandelt. Dabei sei die Dividendensteuer vom Fiskus gleich mehrfach erstattet worden, obwohl sie nur einmal abgeführt worden sei. Das Bundesfinanzministerium habe dieses juristische Schlupfloch erst 2012 gestopft.Die Commerzbank habe den Fall als Rechtsnachfolgerin der Dresdner Bank "geerbt", welche die umstrittenen Geschäfte 2008 getätigt habe. Die Commerzbank habe die Millionen aber nicht einfach abschreiben wollen und habe daher vor Gericht gezogen. Das hessische Finanzgericht habe die Klage aber im März abgewiesen. Die Bank habe sich dafür entschieden, nicht vor den Bundesgerichtshof (BGH) zu ziehen. Zuvor habe bereits die Dekabank eine Niederlage vor dem hessischen Finanzgericht erlitten und ebenfalls entschieden, nicht in Revision zu gehen. Beide Entscheidungen seien nun rechtskräftig.Dem Bericht zufolge hätten sich einige Branchenakteure vom Entschluss der Commerzbank enttäuscht gezeigt. Sie hätten offenbar gehofft, dass der BGH ein Grundsatzurteil fällen würde. Ein solches stehe aus.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,854 EUR -2,25% (18.04.2017, 12:22)