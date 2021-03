Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,134 EUR -1,57% (29.03.2021, 11:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (29.03.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank findet neuen Aufsichtsratschef - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hat einen neuen Aufsichtsratschef, so die Experten von "FONDS professionell".Helmut Gottschalk solle den Posten übernehmen, nachdem Hans-Jörg Vetter den Vorsitz des Kontrollgremiums am 16. März aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt und auch der als Vetter-Nachfolger gehandelte Andreas Schmitz sich kurz danach zurückgezogen habe. Das teile die Bank mit. Der designierte Chef-Aufseher des kriselnden Instituts sei zwischen 2010 und 2018 Vorsitzender des Aufsichtsrates der DZ BANK gewesen. Nach einer älteren Meldung des "Handelsblatts" habe er diese Aufgabe immer als "Ehrenamt" gesehen, sein Hauptjob sei der Vorstandsvorsitz der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg gewesen.Termin für Hauptversammlung stehe noch nicht festGottschalk solle auf der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Direkt im Anschluss sei beabsichtigt, ihn von dem Kontrollgremium zum Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. Die Hauptversammlung sollte ursprünglich am 5. Mai stattfinden, wegen des Personalumbaus des Aufsichtsrates sei der Termin aber auf einen noch nicht genannten Tag verschoben worden.Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,158 EUR -1,49% (29.03.2021, 12:03)