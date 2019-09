Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (27.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank beschließt Sparpaket und will Kunden zur Kasse bitten - AktiennewsDas zweitgrößte deutsche Geldhaus steht vor dem Radikalumbau, so die Experten von "FONDS professionell".Der Aufsichtsrat habe den Spar- und Streichplan des Vorstands genehmigt. Das Haus wolle sich erneuern - um 2023 immer noch weniger profitabel zu arbeiten als die Konkurrenz.Der Aufsichtsrat der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe den bereits vor einer Woche angerissenen Sparplan nun abgesegnet. Dies habe die zweitgrößte deutsche Bank mitgeteilt. Demnach würden brutto 4.300 Stellen gestrichen und 200 der insgesamt 1.000 Filialen geschlossen. Mit der Strategie "Commerzbank 5.0" wolle sich das Institut für das anhaltend schwierige Marktumfeld wappnen. "Wir verringern unsere Kostenbasis deutlich. Gleichzeitig investieren wir kräftig in den Vertrieb und eine schnellere Digitalisierung", sage Bankchef Martin Zielke.Im Frühjahr seien Gespräche über einen Zusammenschluss mit der Deutschen Bank gescheitert. Nun müsse die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Commerzbank einen Weg finden, um allein bestehen zu können. Die Konkurrenz, etwa durch Online-Banken, sei hart, ein Ende der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank nicht absehbar und durch die Konjunktureintrübung würden steigende Kreditausfälle drohen.Höhere Gebühren, aber Kunden würden gewinnenDennoch wolle das Haus weitere Kunden gewinnen. Bis Ende 2023 sollten netto mehr als eine Million Neukunden hinzukommen. Zudem erhoffe sich das Geldhaus, das seit Jahren unter schwindenden Erträgen leide, höhere Einnahmen durch die verstärkte Nutzung von Daten. Die Bank setze zudem noch stärker auf das Online- und Smartphone-Banking.Ziele verfehltDafür wolle Zielke auch investieren. In strategischen Bereichen wie Vertrieb, IT und Regulatorik würden sogar 2.000 Jobs geschaffen. Unter dem Strich würden daher nunmehr 2.300 Stellen wegfallen. Die Kosten für die den Radikalumbau beziffere das Institut auf 1,6 Milliarden Euro. Davon würden der Arbeitsplatzabbau und die Filialschließungen 850 Millionen Euro verschlingen. Bis 2023 wolle die Commerzbank ihre Kosten um 600 Millionen Euro verringern.Der Aufsichtsrat habe zudem den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank abgesegnet, die eigentlich als Ertragsperle gelte. Obendrein werde der Online-Ableger comdirect in das Mutterhaus integriert. Die Commerzbank lege nun bereits das vierte Programm zum Stellenabbau seit dem Zusammenschluss mit der Dresdner Bank vor. Die in ihren vorherigen Strategien herausgegeben Ertrags- und Renditeziele habe sie stets verfehlt. Nun verspreche Zielke den Anlegern bis 2023 höhere Erträge. Mittelfristig peile er eine Eigenkapitalrendite von mehr als vier Prozent - deutlich weniger als viele europäische Wettbewerber.