Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank werde meist mit dem deutschen Mittelstand in Verbindung gebracht. In diesem Segment sei die Frankfurter Großbank führend. Weitgehend unbemerkt habe sich die Commerzbank allerdings schon längst in anderen Zukunftsbereichen positioniert, die im kommenden Jahr an Fahrt aufnehmen sollten.Wenig bekannt sei nämlich, dass die Commerzbank der führende deutsche Projektfinanzierer im Bereich Erneuerbare Energien sei. Das Kreditportfolio habe zum Ende des dritten Quartals 4,5 Mrd. Euro ebtragen, wovon 82% auf das Segment Windkraft und 18% auf Solar entfallen seien. Die Bank mache aber nicht nur in Deutschland der Energiewende Beine: 41% des Portfolios seien international investiert, z.B. in den USA, Taiwan und Chile, aber auch Europa.Nicht nur Umwelt- und Klimaschutz würden im gesellschaftlichen Kontext immer wichtiger. Auch soziale Belange sollten das wirtschaftliche Handeln leiten. Diese Kriterien würden unter der Abkürzung ESG (Environment, Social, Governance) zusammengefasst und dürften im kommenden Jahrzehnt die Richtschnur für das Investieren bilden. Mittlerweile würden etliche Ratingagenturen und Datenspezialisten börsennotierte Firmen nach diesen Anforderungen bewerten. Die Commerzbank habe dabei zuletzt überdurchschnittlich abgeschnitten.In diesem Zusammenhang rücke auch die Finanzierung über grüne Anleihen in den Fokus. Gerade habe der Bund verlauten lassen, dass er diese Finanzierungsform 2021 wolle bei der Begebung von Staatsanleihen weiter forcieren. Die Commerzbank habe nach 2018 nun im September den zweiten Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert, der achtfach überzeichnet gewesen sei. Mit dem Erlös würden Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien finanziert. Die Emission sei auf international großes Interesse gestoßen, mehr als 60 Investoren aus rund 30 Ländern hätten zugegriffen. Die Commerzbank habe somit den zweiten eigenen Green Bond ausgegeben. Im laufenden Jahr seien jedoch für Kunden 20 Platzierungen mit einem Volumen von mehr als 20 Mrd. Euro durchgeführt worden.