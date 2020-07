Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Was die Aktionäre vom angebotenen Rücktritt von CEO Martin Zielke halten würden, lasse sich ganz einfach an der Kursentwicklung der letzten Tage ablesen: Zehn Prozent Plus stünden zu Buche. Die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag sei hoch. Zielke selbst verzichte wohl auf einen Teil seines Gehalts beim Abgang.Bei allem Durcheinander: Entschieden sei bisher noch nichts. Bei der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats werde es wohl hauptsächlich um Zielkes Angebot gehen, seinen noch bis November 2023 laufenden Vertrag einvernehmlich aufzulösen. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe dem höchsten Kontrollgremium empfohlen dem nachzukommen. Unklar sei dabei aber, ob schon ein konkretes Datum vereinbart werde, wann der CEO ausscheide. Denn ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Ende des Jahres wolle Zielke aber spätestens aufhören.Nach Informationen des "Handelsblatt" würde Zielke laut seinem Vertrag bis November 2023 jährlich weiterhin 1,67 Millionen Euro gezahlt bekommen . Intern habe er anscheinend nun angekündigt, auf eine variable Vergütung von 1,50 Millionen Euro verzichten zu wollen, die ihm vertraglich zustehe, so Insider.Die Finanzvorständin Bettina Orlopp und der Firmenkundenchef Roland Boekhout würden in der Commerzbank als Favoriten für die Zielke gelten. Vor der Neubesetzung der Position solle laut Insidern aber erst ein neuer Aufsichtsratschef gefunden werden, so das "Handelsblatt". Das habe auch organisatorische Gründe. Interner Kandidat sei Tobias Guidimann, der seit 2017 im Aufsichtsrat sitze und dem Prüfungsausschuss vorsitze.Am 3. August lege der derzeitige Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann sein Amt nieder. Gebe es dann noch keinen Nachfolger, werde der stellvertretende Vorsitzende Uwe Tschäge übernehmen. Er sei Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats und habe zuletzt gefordert, dass der anstehende Stellenabbau sozial verträglich vonstattengehen müsse. "Hier erwarte ich auch vom Bund als Großaktionär Unterstützung", habe Tschäge im "Handelsblatt" gesagt.Mit Zielkes Strategie-Update liege ein erster Plan für einen Umbau auf dem Tisch. Nachfolger könnten daran anknüpfen, aber sollten sich nicht zu viel Zeit lassen.Mutige Anleger setzen auf eine energische Sanierung bei der Commerzbank und beachten den Stopp bei 3,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Werde die 200-Tage-Line bei 4,66 Euro genommen, wäre das ein neues Kaufsignal. (Analyse vom 08.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.