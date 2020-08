Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,395 EUR +1,06% (03.08.2020, 14:56)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,393 EUR +1,01% (03.08.2020, 14:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.08.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Widerstand gegen Favoriten für Aufsichtsratsspitze - AktiennewsDie geplante Ernennung von Hans-Jörg Vetter zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) stößt auf Widerstand, meint Finanzexperte Volker Bühl, so die Experten von "FONDS professionell".Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat und der zweitgrößte Anteilseigner der Bank, Cerberus Capital Management, seien von Vetters Qualifikation für die Aufgabe nicht überzeugt, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf "informierte Kreise" und einen Brief von Cerberus an das Gremium.Dies könnte die Bemühungen der Bundesregierung scheitern lassen, die Führungskrise bei dem Frankfurter Kreditinstitut schnell beizulegen. Vetter gelte als Favorit für die Nachfolge von Stefan Schmittmann, der im vergangenen Monat zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Martin Zielke seinen Rücktritt angekündigt habe."Ernsthafte Zweifel""Die schwierige Situation der Commerzbank erfordert einen Aufsichtsrat und insbesondere einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der den notwendigen, tiefgreifenden Restrukturierungsprozess der Bank mit initiieren und überzeugend begleiten kann", heiße es in dem Schreiben von Cerberus an den Aufsichtsrat, das Bloomberg vorliege. "Wir haben ernsthafte Zweifel, dass Hans-Jörg Vetter die richtige Person für diese Aufgabe ist oder über die richtige Erfahrung verfügt."Die Suche nach einem neuen Vorsitzenden leite Jutta Dönges, eine von zwei Regierungsvertretern im Aufsichtsrat der Commerzbank. Der Bund halte 15,6 Prozent der Anteile und sei damit der größte Aktionär. Gelinge es nicht, kurzfristig einen Nachfolger für Schmittmann zu bestimmen, übernehme sein Stellvertreter Uwe Tschäge das Amt interimistisch.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: