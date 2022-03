Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe mit ihrem Geschäftsbericht auch die Vergütung des Vorstandes offengelegt. Das lasse tief blicken. Für das vergangene Jahr könne sich die Performance des Managements indes sehen lassen. Beschäftigte in den neu gegründeten Servicecentern hätten aber weniger zu lachen.Seit Anfang letzten Jahres sei CEO Manfred Knof im Amt. Schwungvoll habe er die Sanierung der Bank angestoßen und auch nicht vor Konflikten zurückgescheut. Experten seien sich einig, dass er einen guten Job mache. Trotzer hoher Abschreibungen sei 2021 sogar ein Gewinn von rund 430 Millionen Euro ausgewiesen worden. Im laufenden Jahr seien wieder Ausschüttungen an die Aktionäre geplant. Knof selbst habe für 2021 ein Gehalt von 3,9 Millionen Euro bekommen, zuzüglich Bonuszahlungen kommt er auf insgesamt 5,7 Millionen Euro.Die sechs aktiven Vorstände der Commerzbank hätten unter dem Strich 14,3 Millionen Euro verdient, ein Jahr zuvor seien es nur 4,5 Millionen gewesen. Die gute Leistung bei der Sanierung möge die deutlichen Steigerungen rechtfertigen. Abstriche solle es aber gleichzeitig für einige Beschäftigte geben. Es gehe um die Mitarbeiter, die ab dem dritten Quartal in den Digitalzentren arbeiten sollten, um Kunden telefonisch oder über digitale Kanäle zu beraten.Häufig handele es sich um Angestellte, die vorher in Filialen gearbeitet hätten. Davon wolle die Commerzbank aber einige schließen. Die "Börsen-Zeitung" wolle erfahren haben, dass in den neuen Einheiten zwar mehr Home-Office als konzernweit möglich sein solle. Aber auch die Samstagsarbeit komme, gegen die sich die Gewerkschaften bis zuletzt gewehrt hätten.Der Vorstand habe 2021 einen sehr guten Job gemacht, nun werde das Umfeld noch volatiler. Die Aktie sollten Anleger aber nicht zu früh abschreiben, denn das Umfeld begünstigt tendenziell Banktitel, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 29.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von "Der Aktionär".