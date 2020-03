Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,083 EUR +1,66% (03.03.2020, 12:51)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe sich in der vergangenen Woche in Sippenhaft mit dem Gesamtmarkt befunden und sei brutal abgestürzt. Heute steige der Wert im freundlichen Umfeld wieder. Das dürfte nicht nur an der besseren Stimmung liegen.Der schon länger bekannte Verkauf der Commerzbank-Sparte ComStage an die französische Bank Société Générale gehe nun über die Bühne. Damit würden die Deutschen ihren ETF-Anbieter wie geplant mit den Handelsbüchern, Mitarbeitern, Kundengeschäft und Teilen der IT verkaufen. Im laufenden Jahr wolle die Commerzbank durch den Verkauf 200 Millionen Euro sparen. 520 Mitarbeiter würden die Seiten wechseln und bekämen ihr Gehalt bald aus Frankreich.Ebenso wie der geplante Verkauf der polnischen mBank sei die Veräußerung von ComStage Teil der neuen Strategie, die sich aufs Kerngeschäft fokussiere. Die Erträge sollten steigen und die Kosten sinken. Im Laufe des Jahres wolle der Commerzbank-Vorstand weitere Details bekannt geben, wie die Kosten weiter gedrückt werden könnten.Der Kurs sei mustergültig knapp über der Marke von fünf Euro abgeprallt. Bereits in der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass in diesem Bereich eine robuste Unterstützung verlaufe. Nun liege der nächste Widerstand bei 5,30 Euro, sofern die Aufwärtsbewegung weitergehe. Weitere Hürden liegen bei 5,,50 Euro (100-Tage-Linie) und bei 5,66 Euro (50-Tage-Linie), so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2020)