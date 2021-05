Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,603 EUR +0,12% (26.05.2021, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,605 EUR +1,55% (25.05.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (26.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Konjunkturerholung in der Eurozone laufe an und zyklische Aktien seien weiter im Aufwind. Wie an der Börse üblich hätten viele Titel die Entwicklung bereits vorweggenommen und würden sich seit geraumer Zeit in einem Aufwärtstrend befinden. Dazu gehöre auch die Commerzbank, die 2020 nicht nur durch die Pandemie unter Druck geraten sei. Auch intern habe es einige Probleme zu bewältigen gegeben. Anleger würden sich fragen, ob das Potenzial der Aktie nun langsam erschöpft sei oder sich noch Chancen ergeben würden.Alleine in den letzten drei Monaten habe die Commerzbank-Aktie mit einer Performance von 22 Prozent den Branchenindex Euro-Stoxx-Banks hinter sich gelassen (16 Prozent). Die deutlich besser als erwarteten Quartalszahlen vor etwa zwei Wochen hätten dem Kurs starken Rückenwind gegeben. Zudem habe das Infektionsgeschehen in Deutschland und Europa erheblich nachgelassen und so weitergehende Lockerungen ermöglicht. Das helfe dem gebeutelten Einzelhandel und der Gastronomie.Halte die positive Entwicklung an, sei es gut denkbar, dass die Prognose für den Umsatz des laufenden Jahres erhöht werde. Denn die wirtschaftliche Dynamik könnte stärker als gedacht ausfallen und somit für bessere Geschäft bei der Commerzbank sorgen. Außerdem sollte die kräftige Entwicklung bei den Provisionen insbesondere aus dem Handelsgeschäft der Kunden noch nicht ihren Zenit erreicht haben. Erste Erfolge auf der Kostenseite seien vielversprechend, allerdings enttäusche der Vorstand hier seit mehr als zehn Jahren. Der seit Januar amtierende CEO Manfred Knof müsse also noch mehr Vertrauen gewinnen, auch wenn er mit einem positiven Start überrascht habe.Der Kurs der Aktie kenne seit Wochen nur eine Richtung und die zeige nach oben. Der Gesamtmarkt erreiche neue Rekorde und helfe so auch der Commerzbank-Aktie. Das Finanzinstitut habe zum Jahreswechsel indes endlich die lange aufgeschobene Sanierung in Angriff genommen und bisher alles richtig gemacht. Aufgrund der positiven Meldungen zur Stimmung in der Wirtschaft sollte auch die Kreditvergabe nach wie vor hoch bleiben. Ein zusätzlicher Gewinn wären weiter steigende Anleiherenditen und perspektivisch anziehende Zinsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.