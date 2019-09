Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (04.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) weiterhin zu meiden.Commerzbank-Chef Martin Zielke habe offenbar Interesse an der Übernahme einer Sparkasse. Dies habe der 56-Jährige gegenüber Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis auf einem Banken-Gipfel in Frankfurt bekundet. "Bei Sparkassen werden wir uns nicht einig, bei Landesbanken können wir darüber reden", so Schleweis zu Zielke. Dieser habe zuvor deutlich gemacht, dass er gerne eine Sparkasse kaufen würde. Auch wenn es diesbezüglich keinen Konsens gegeben habe, so seien sich die beiden Bank-Chefs doch darin einig gewesen, dass die Konsolidierung der Bankenlandschaft weitergehen müsse.Dabei habe die Commerzbank in der Vergangenheit schon öfter Interesse an der Übernahme einer Sparkasse gezeigt. 2018 habe man zu den fleißigen Mitbietern um die NordLB gehört.Übernahmefantasien hin oder her. Die Bank habe aktuell ganz andere Baustellen anzugehen. Neben einem radikalen Stellenabbau möchte Zielke noch im Herbst diesen Jahres eine neue Strategie für die schwer gebeutelte Bank vorlegen. Zuletzt seien zudem Zweifel bezüglich der vergebenen Kredite in die Automobilwirtschaft aufgekommen.Für Anleger gilt es weiterhin die Commerzbank-Aktie zu meiden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,269 EUR +2,85% (04.09.2019, 16:44)