Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,59 EUR +0,07% (08.03.2021, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,51 EUR +0,92% (05.03.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Aus charttechnischer Sicht sei die Marke von 5,55 Euro für die Commerzbank-Aktie aktuell der Dreh- und Angelpunkt. Ein deutlicher Ausbruch über den Widerstand wäre ein starkes Kaufsignal. Rückenwind könnte in dieser Woche nicht nur aus Deutschland kommen, sondern auch den USA.Ab heute würden in allen Bundesländern bis auf Thüringen wieder Blumenläden, Bücherhandlungen und Gartencenter öffnen. In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein würden abhängig von den Inzidenzwerten fast alle Läden öffnen. Das sende ein wichtiges Signal an die Wirtschaft, dass es langsam wieder bergauf gehe.In den USA sei hingegen am Samstag das 1,9 Billionen schwere Konjunkturpaket der Biden-Administration im Senat beschlossen worden. Damit sei die größte Hürde für das Gesetzespaket überwunden und es könnte noch in dieser Woche von Biden selbst unterschrieben werden.Aufgrund des großen Volumens des Stimuluspakets seien zuletzt immer wieder Sorgen einer überschießenden Inflation aufgekommen. Das habe sich auch am starken Anstieg der Anleiherenditen in den USA gezeigt. Für Banken wie die Commerzbank seien steigende Zinsen jedoch positiv, da sich so die Zinsmarge kurzfristig erhöhe. Auch in Deutschland seien die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen zuletzt deutlich höher ausgefallen. Allerdings würden sie noch immer im negativen Bereich notieren.Bankaktien könnten diese Woche weiter anziehen, wenn das Konjunkturpaket in trockenen Tüchern sei. Die Wirtschaft solle durch zahlreiche Einzelmaßnahmen wieder Fahrt aufnehmen, was für Banken auch in Europa ein gutes Zeichen wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.