Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) weiterhin zu meiden.Bei der Commerzbank kämen am heutigen Mittwoch Vorstand und Aufsichtsrat zusammen, um über die strategische Ausrichtung des Instituts für die kommenden Jahre zu beraten. Diskutiert würden unter anderem Stellenstreichungen, Filialschließungen und ein Verkauf der polnischen Tochter mBank.Die Commerzbank wolle sich mit harten Einschnitten gegen Zinstief und Ertragsschwäche stemmen. Seit Freitag lägen die Eckpunkte des Plans für die nächsten Jahre auf dem Tisch. Heute und morgen werde das Topmanagement über den Entwurf beraten.Am Ende solle mit "Commerzbank 5.0" die Unternehmensstrategie für die kommenden Jahre herauskommen. Die Ergebnisse würden Vorstandschef Martin Zielke und der scheidende Finanzvorstand Stephan Engels bereits am Freitag (27. September) präsentieren wollen.Der am Freitag veröffentlichte Entwurf sehe unter anderem weitere Stellenstreichungen sowie Filialschließungen vor. Konzernweit sollten weitere 4.300 Stellen wegfallen. Da in strategischen Bereichen wie Vertrieb, IT und Regulatorik gleichzeitig 2.000 neue Stellen geschaffen würden, verbleibe unter dem Strich ein Abbau von rund 2.300 Jobs. Auch das Filialnetz solle ausgedünnt und jede fünfte der derzeit etwa 1.000 Filialen geschlossen werden.Gleichzeitig sollten die digitalen Angebote durch weitere Investitionen und eine Komplettübernahme der Direktbank-Tochter Comdirect ausgebaut werden. Um die Maßnahmen zu finanzieren, sei die Commerzbank laut dem Entwurf sogar bereit, die Mehrheitsbeteiligung an der profitablen Tochter M-Bank zu opfern."Der Aktionär" bleibe ebenfalls skeptisch, zumal die bislang veröffentlichten Maßnahmen und Ziele keine deutliche Verbesserung der Profitabilität erwarten lassen würden.Anleger sollten die Commerzbank-Aktie daher weiterhin meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link