Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,542 EUR -3,57% (09.05.2019, 14:04)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,546 EUR -3,42% (09.05.2019, 13:53)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank sei jede Bank auf sich gestellt. Die Commerzbank habe mittlerweile auch die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. "Der Aktionär" habe berichtet. Nun stelle sich die Frage, wie es weitergehen solle.Die Commerzbank habe in den ersten drei Monaten mit 120 Millionen Euro mehr als die Hälfte weniger verdient als im Vorjahr. Bei der aggressiven Kundengewinnung sei die Bank hingegen vorangekommen. Im Privatkundengeschäft hätten 123.000 Sparer seit Jahresbeginn gewonnen werden können. Im Firmenkundengeschäft habe die Bank 800 Firmen begrüßt.Seit dem Jahr 2016 habe der Konzern zusammen mit der Tochter Comdirect 1,2 Millionen neue Kunden gewonnen. Nach Angaben der Bank seien Neukunden nach 18 Monaten profitabel und würden nach drei Jahren einen Ertrag von 300 Euro für den Konzern bringen. Die Erträge im Privat- und Unternehmerkundengeschäft seien seit 2016 jedoch unverändert geblieben.Es handle sich also weniger um eine Wachstumsstrategie, als eine Kompensation für Ertragsrückgänge in anderen Segmenten. Andererseits habe die Commerzbank eine klare Strategie, die im September geschärft werden solle. Das habe das Finanzinstitut der Deutschen Bank voraus.Die Commerzbank sei mit 30 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn der Top-Performer unter den europäischen Großbanken."Der Aktionär" setzt auf eine Fortsetzung der Rally, so Fabian Strebin. (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: