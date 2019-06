ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (04.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eine IT-Panne habe bei Commerzbank und ihrer Online-Tochter comdirect bank am Montag stundenlang für massive Probleme bei der Ausführung von Zahlungsaufträgen gesorgt. Auch wenn die Störung mittlerweile behoben sei, sorge die Panne auch am Dienstag noch für Ärger bei den Kunden. Die Anleger könne das Chaos dagegen nicht mehr schocken.Trotz der technischen Probleme und dem Kundenärger könne die Commerzbank-Aktie ihre Talfahrt am Dienstag unterbrechen. Nachdem der Kurs in zwölf Verlusttagen in Folge bis zu 21% - und damit einen Großteil der zwischenzeitlichen Gewinne seit Jahresanfang - abgegeben habe, stehe am Dienstagnachmittag ein Plus von rund 2% an der Kurstafel. Das genüge zwar noch nicht, um das Chartbild wieder aufzuhellen. Der drohende Rückfall in Richtung des Mehrjahrestiefs sei allerdings vorerst gestoppt. Investierte Anleger könnten dabei bleiben, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,348 EUR +1,83% (04.06.2019, 12:30)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,367 EUR +2,20% (04.06.2019, 12:45)