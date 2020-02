WKN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (13.02.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) charttechnisch unter die Lupe.Zwar habe die Commerzbank-Aktie im Verlauf des vergangenen Jahres erneut ein neues Verlaufstief unterhalb des 2016er-Lows bei 5,16 EUR hinnehmen m[ssen, dennoch versuche der Banktitel auf dieser Basis aktuell eine Stabilisierung. Festmachen lasse sich diese Aussage zum einen an den auf Monatsbasis zuletzt ausgeprägten fünf Innenstäben in Serie und zum anderen an den kleinen Kerzenkörpern der jüngsten Monatskerzen. Mit anderen Worten: Der Verkaufsdruck lasse nach und es zeichne sich ein gewisser Gezeitenwandel ab. Eine Schlüsselrolle komme nun dem Kreuzwiderstand aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 5,81 EUR), dem Abwärtstrend seit Januar 2018 (akt. bei 5,93 EUR) sowie den letzten Erholungshochs zwischen 5,97 EUR und 6,08 EUR zu. Gelinge es dem Papier die beschriebene Kumulationszone zu überspringen, könnten Investoren tatsächlich von einer kurzfristigen Bodenbildung ausgehen. Rein rechnerisch ergebe sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von gut 1 EUR, so dass die Abwärtskurslücke vom Mai 2019 bei 6,91/7,08 EUR angesteuert werden dürfte. Danach würden die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei knapp 8 EUR die nächste Widerstandszone abstecken. Als Stop-Loss sei im Ausbruchsfall die o. g. langfristige Glättung prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.02.2020)