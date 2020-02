Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (14.02.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Die Strategie "Commerzbank 5.0" scheint erste Früchte zu tragen - AktienanalyseEin sinkendes Konzernergebnis ist in der Regel kein gutes Zeichen, so die Bank Vontobel Europe AG im Kommentar zur Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Doch im Fall der Bilanzzahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr, welche Deutschlands zweitgrößte Bank am13.02.2020 veröffentlicht habe, lohne sich ein zweiter Blick durchaus. Zwar habe man im vergangenen Geschäftsjahr einen Rückgang des Konzernergebnisses in Höhe von 25% hinnehmen müssen, doch die Gründe hierfür würden Commerzbank-Chef Martin Zielke optimistisch stimmen, wie dieser im Rahmen der Bilanzpressekonferenz erklärt habe."Kosten runter, Erträge rauf" - so laute die Strategie, welche der Commerzbank zurück in die Erfolgsspur vergangener Tage verhelfen solle. Der Umsetzung dieser Strategie würden konzernweit 4.300 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Des Weiteren drohe jeder fünften Filiale die Schließung und auch für die polnische Tochtergesellschaft, der mBank S.A., werde aktuell ein Käufer gesucht. Bis zum Jahr 2023 sollten die geplanten Sparmaßnahmen die Aufwendungen des Konzerns um EUR 600 Mio. reduzieren. Auf dem Weg zur Erreichung dieses Kostenziels durfte nun ein Teilerfolg gefeiert werden, denn die operativen Aufwendungen im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten um ca. EUR 100 Mio. reduziert werden, so die Bank Vontobel Europe AG.Der Kostenersparnis stehe eine leichte Steigerung der Erträge gegenüber. Hätten sich diese im Jahr 2018 noch auf EUR 8,57 Mrd. belaufen, habe in der aktuellen Bilanz ein Wert von EUR 8,64 Mrd. ausgewiesen werden können. Diese eigentlich positiven Umstände würden sich allerdings belastend auf das Konzernergebnis der Commerzbank auswirken, da sie die Steuerbelastung des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um EUR 100 Mio. erhöht hätten.Den zweiten großen Belastungsposten für das Gesamtergebnis würden die um 40% gestiegenen Rückstellungen zur Vorsorge gegen potenzielle Kreditausfälle darstellen. Die gesamte Risikovorsorge für das kommende Geschäftsjahr, in der die teilverstaatlichte Bank ihr 150-jähriges Firmenjubiläum feiere, beziffere die Commerzbank bei EUR 650 Mio. Denn da das Geschäft mit Privatkunden und kleinen Unternehmen auch weiterhin von den öffentlich-rechtlichen Sparkassen und den Genossenschaftsbanken dominiert werde und sich die eingetrübte Konjunktur weiterhin bemerkbar machen dürfte, gehe die Commerzbank von schwierigen Voraussetzungen in ihrem Jubiläumsjahr aus. Dennoch sollten die um Sondereffekte bereinigten Erträge aber zumindest auf dem gleichen Niveau wie im abgelaufenen Geschäftsjahr bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,425 EUR +8,94% (13.02.2020, 17:35)