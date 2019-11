ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Lange habe das Frankfurter Geldhaus Strafzinsen für Privatkunden ausgeschlossen. Die Prognosesenkung für das Gesamtjahr zeige aber, dass die Commerzbank handeln müsse. Das Versprechen lasse sich nun nicht mehr aufrechterhalten. Finanzchef Stephan Engels habe dazu gestern gesagt: "Wir haben zahlreiche Kunden angesprochen und beginnen nun, uns mit ihnen auf Maßnahmen zu verständigen." Kleinsparer seien nicht betroffen, sondern "eher Kunden, die alle deutlich über eine Million haben". Negativzinsen für Kunden, die Geld i.H.v. 100.000 Euro oder darunter auf dem Konto hätten, seien derzeit kein Thema.Die Commerzbank befinde sich in einer schwierigen Position. In den vergangenen Jahren habe sie viele Neukunden gewonnen, doch mit ihnen kein Geschäft gemacht. Auf der Zinsseite trübe sich das Umfeld zusehends ein. Wenn die Inflation weiter so niedrig bleibe, oder es doch zu einer Rezession komme, werde die EZB die Strafzinsen weiter senken. Dann wäre die Commerzbank gezwungen, auch auf kleinere Einlagen Negativzinsen zu erheben.Kurzfristig könne eine mögliche Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China den Kurs weiter antrieben. Von einem Langfristig-Engagement rate er jedoch ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (analyse vom 08.11.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,68 EUR -0,80% (08.11.2019, 11:51)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,69 EUR -1,18% (08.11.2019, 11:33)