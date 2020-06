Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,513 EUR +1,92% (10.06.2020, 09:43)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (10.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Von den gestrigen Tiefs löse sich der MDAX-Titel bereits im vorbörslichen Handel. Ob die 200-Tage-Linie bei 4,80 Euro bereits heute nochmals getestet werde, sei fraglich. Das Umfeld sei aber nach wie vor chancenreich.Die Erleichterungen der EU für Banken befänden sich auf der Zielgeraden. Im Zuge der Coronakrise seien verschiedene Konzepte in den Raum gestellt worden, um die Banken bei der Kreditvergabe zu unterstützen. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments habe ein ganzes Paket an Maßnahmen verabschiedet.Unter anderem seien Teile der neuen IFRS9-Regelung um ein Jahr verschoben worden. So solle verhindert werden, dass zusätzliche Rückstellungen für erwartete Kreditausfälle das Eigenkapital der Geldhäuser schmälern würden. Zudem würden vorübergehend notleidende Kredite nicht in Rückstellungen mit einbezogen, sofern eine staatliche Garantie vorliege.Nach Angaben von Othmar Karas, Verhandlungsführer der Europäischen Volkspartei im Parlament, würden die neuen Regeln bis zu 450 Mrd. Euro an zusätzlicher Kreditvergabe durch die Banken in diesem Jahr ermöglichen, so die "Börsen-Zeitung". Karas habe insbesondere die vorgezogene Anwendung des gestärkten KMU-Unterstützungsfaktors gelobt, der Kredite an kleine und mittelgroße Betriebe verbillige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,553 EUR +3,45% (10.06.2020, 09:29)