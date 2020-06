Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,685 EUR +0,54% (09.06.2020, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,626 EUR -2,51% (09.06.2020, 09:14)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (09.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.ie Aktie der Commerzbank hat einen Lauf. Vom Tief Mitte März bei knapp 2,80 Euro hat sich der Kurs rasant erholt, die 200-Tage-Linie wurde zudem nach oben verlassen. Rückenwind könnte auch die erfolgreiche Emission einer Nachranganleihe geben.Gestern sei die erste Schuldverschreibung aus dem kürzlich von der Commerzbank bekanntgegebenen Emissionsprogramm erfolgreich platziert worden. Insgesamt seien 1,25 Mrd. Euro mit dem Papier aufgenommen worden. Das Orderbuch sei aber mit 9,50 Mrd. Euro mehrfach überzeichnet gewesen.Die Ausgabe der Nachranganleihe zeige, dass die Anleger wieder Mut bei der Commerzbank fassen würden. Nicht nur die Suche nach Rendite, sondern auch die Zuversicht in die Bank würden die Überzeichnung widerspiegeln. Insgesamt wolle die Commerzbank 3 Mrd. Euro an Nachranganleihen begeben. Diese würden dem Eigenkapital zugerechnet, hätten allerdings den Charakter von Fremdkapital. Würden bestimmte Schwellen beim harten Kernkapital unterschritten, würden die Nachranganleihen in Eigenkapital umgewandelt.Auch charttechnisch sei die Entwicklung sehr erfreulich: Die markante Widerstandszone um 4,73 Euro sei bereits im vorbörslichen Handel geknackt worden. Danach sei die 200-Tage-Linie bei 4,79 Euro gefallen. Das sei ein starkes Kaufsignal, Anschlussgewinne seien wahrscheinlich. "Der Aktionär" rate weiterhin zum Einstieg, habe jedoch das Kursziel auf 6 Euro angehoben. Der Stopp sollte nun bei 3,50 Euro platziert werden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link