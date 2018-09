Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,575 EUR -0,05% (24.09.2018, 15:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (24.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor 30 Jahren sei der Deutsche Aktienindex DAX gegründet worden. Ein Unternehmen, das damals von Anfang an dabei gewesen sei, habe den Leitindex nun verlassen müssen: die Commerzbank. Seit heute werde Deutschlands zweitgrößte Privatbank im MDAX der mittelgroßen Werte gelistet.Der jüngste Aufschwung der Commerzbank-Aktie sei v.a. von der neu aufgeflammten Fusionsfantasie getragen worden. Angeblich habe nun auch die Bundesregierung, die noch mit rund 15% am Frankfurter Geldhaus beteiligt sei, ihre Bedenken gegen eine Übernahme durch die Deutsche Bank aufgegeben.Eine schnelle Entscheidung sei allerdings wenig wahrscheinlich. Beide Großbanken hätten noch mit eigenen "Aufräumaktionen" zu kämpfen. Erst wenn die Umstrukturierungen abgeschlossen seien und das Geschäft wieder nennenswerte Gewinne abwerfe, könnte ein neuer deutscher Bankenriese entstehen. Eine Fusion werde wohl kommen, doch eher später als früher.Solange bleibe vor allem die Commerzbank-Aktie ein Spielball von Kurzfrist-Tradern. Da sich aber das Chartbild deutlich aufgehellt habe, legt sich auch "Der Aktionär" auf die Lauer. Bei einem deutlicheren Kursrückfall könnte ein längerfristig ausgerichteter Kauf lohnen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,559 EUR -0,45% (24.09.2018, 15:10)