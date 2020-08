Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,399 EUR +1,34% (03.08.2020, 08:24)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,349 EUR +1,02% (31.07.2020, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.

Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.

Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem Doppelrücktritt von CEO Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann vor knapp vier Wochen dränge langsam die Zeit bei der Commerzbank. Bisher gebe es mit Hans-Jörg Vetter einen Favoriten für den Vorsitz des Kontrollgremiums, aber von Großaktionären hagele es bereits Kritik. Aus dem Kreis der Großaktionäre heiße es, alleine Vetters Alter mit 68 Jahren spreche gegen ihn. Somit könne er allenfalls ein Übergangskandidat sein, da er außerdem seit drei Jahren aus dem Geschäft sei und noch nie eine börsennotierte Großbank geführt habe. Zudem fehle ihm Expertise im Privatkundengeschäft und bei der Digitalisierung.Unter den Kritikern dürfte sich der zweitgrößte Aktionär Cerberus befinden. Der US-Finanzinvestor solle maßgeblich für den Doppelrückritt an der Commerzbank-Führungsspitze verantwortlich sein. Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung könnte eigentlich eine Einigung über einen neuen Chefaufseher fallen. Doch selbst wenn man sich auf Vetter festlegen würde, würde das Führungsvakuum weitere zwei Wochen bestehen bleiben. Denn solange dauere es, bis Vetter von einem Gericht bestellt werden könnte. Das sei notwendig, da er bisher nicht im Aufsichtsrat sitze. In dieser Zeit könnten andere Stakholder, z.B. Cerberus, einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.Diese Woche werde es also aus mehrfacher Sicht spannend bei der Commerzbank, denn am Mittwoch würden auch noch die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Analysten würden einen kleinen Gewinn erwarten. Rückstellungen für erwartete Kreditausfälle und Abschreibungen auf das an Wirecard vergebene Darlehen seien aber zwei schwer kalkulierbare Größen. "Der Aktionär" habe deshalb den Stoppkurs auf 4 Euro nachgezogen und rate von Zukäufen vor den Zahlen ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link