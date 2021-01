Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,276 EUR +0,19% (04.01.2021, 10:54)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Er sei da. Manfred Knof habe die Führung bei der Commerzbank von CEO Martin Zielke übernommen. Ende des letzten Jahres habe die Bank indes durch weitere Rückstellungen in Millionenhöhe von sich reden gemacht. Damit könnte am Ende ein Verlust von rund einer Milliarde für 2020 zu Buche stehen. Doch das könnte erst der Anfang sein.Das Strategieupdate vom September 2019 sei an den Kapitalmärkten und bei Experten durchgefallen. Die rund 4.300 Stellen, die die Commerzbank bis 2023 habe abbauen wollen, seien als zu wenig erachtet worden. Dennoch werde der Plan umgesetzt. Das Management ziehe die Entlassungen, die bis 2023 geplant gewesen seien, nun offenbar vor. Die Rückstellungen von 610 Millionen Euro und die bereits im dritten Quartal gebildeten 200 Millionen würden dem Abbau von 2.900 Vollzeitstellen dienen. Das sei der Kern des bisherigen Strategieprogramms "Commerzbank 5.0".Somit werde die Commerzbank im vierten Quartal wohl einen Verlust ausweisen, im Gesamtjahr auch. Seit vergangenem Sommer sei im Gespräch, dass das Finanzinstitut zusätzlich zu den 4.300 Stellen rund 6.000 Jobs abbauen könnte. Damit müsste jeder vierte Commerzbanker seinen Hut nehmen. Der neue CEO Manfred Knof könne auf diesem Plan, den noch der alte Vorstand ausgearbeitet habe, aufbauen. Sicherlich werde er aber zumindest eigene Akzente setzen.Der Showdown bei der Commerzbank habe begonnen. Dass der kommende Umbau nicht ohne hohe Restrukturierungskosten und Rückstellungen zu stemmen sei, sollte klar sein. Aktuell trete die Aktie auf der Stelle, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis es neue News zum Umbau gebe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,268 EUR -0,34% (04.01.2021, 11:09)