Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,15 EUR +0,27% (24.03.2022, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,216 EUR +0,35% (24.03.2022, 09:04)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (24.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei europäischen Banken gehe die Angst um, denn die Sanktionen gegen Russland könnten die Unternehmens-Insolenzen steigen lassen. Für dieses Szenario seien die Institute indes unterschiedlich gut aufgestellt. Die Commerzbank sehe derzeit scheinbar keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. Derweil treibe die Zinsfantasie die Branchentitel.Bei einer regulären Aufsichtsratssitzung gestern sei das Thema Risikovorsorge bei der Commerzbank besprochen worden. Das berichte die Börsen-Zeitung. Vergangenes Jahr seien 570 MIo. Euro gebucht worden. Das seien deutlich weniger als erwartet für das zweite Corona-Jahr. Allerdings habe man bei der Commerzbank noch einen extra Puffer für corona-bedingte Ausfälle i.H.v. 523 Mio. Euro zurückgestellt. Bisher seien diese Mittel aber nicht benötigt worden. Wahrscheinlich sei, dass man bei kommenden Kreditausfällen im Zuge des Ukraine-Kriegs auf dieses Budget zurückgreife. Das habe der Vorstand vor Wochen beim Investorentag bereits angedeutet.Das direkte Exposure der Commerzbank in der Ukraine und Russland sei mit weniger als 0,5% als Anteil aller vergebenen Darlehen im Branchenvergleich gering. Konkurrenten kämen hier teilweise auf mehrere Prozentpunkte. Viele hätten zudem die Risikovorsorge im letzten Jahr deutlich abgebaut. So müsse die Deutsche Bank nach eigenen Angaben rund 100 Mio. Euro mehr im ersten Quartal zurückstellen als bisher gedacht.Gestern habe die Commerzbank-Aktie auf Schlusskursbasis den GD100 bei 7,19 Euro überwinden können, was generell positiv zu werten sei. Da die Zinsen am langen Ende weiter steigen würden, hätten europäische Banktitel in den letzten Tagen höher notiert. "Der Aktionär" setze aber auf steigende Kurse., so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link