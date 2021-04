Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,455 EUR -0,15% (30.04.2021, 09:24)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,437 EUR -0,13% (30.04.2021, 09:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (30.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank halte am 18. Mai ihre Hauptversammlung ab, um mehrere neue Aufsichtsräte der Kapitalseite zu wählen. Derzeit seien vier Sitze vakant, für die allerdings schon Kandidaten bereitstünden, um sich der Wahl zu stellen. Den neuen Chefkontrolleur habe man schon vorher verpflichtet. Die Aktie habe in dieser Woche wieder deutlich zugelegt und stehe vor wichtigen Chartmarken.Die Commerzbank habe Helmut Gottschalk für eine Übergangsperiode bis zum Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung vorzeitig zum neuen Aufsichtsratschef gewählt. Der 69-Jährige sei mit Wirkung vom 14. April gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt worden. Das Kontrollgremium habe Gottschalk dann am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung zu seinem Vorsitzenden gewählt. Das gehe aus einer Mitteilung im Intranet des Frankfurter MDAX-Konzerns hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliege. Somit könne Gottschalk das auf den 18. Mai verschobene Aktionärstreffen leiten.Formell solle Gottschalk wie bisher geplant bei der Hauptversammlung zusammen mit vier weiteren neuen Kandidaten von den Aktionären in den Aufsichtsrat gewählt werden. Dann wäre Gottschalk regulär bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2023 bestellt. Die Commerzbank habe sich Ende März für den ehemaligen Chefkontrolleur der DZ BANK (27. Mai 2010 - 30. Mai 2018) als Nachfolger für den krankheitsbedingt ausgeschiedenen Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter entschieden. Das Institut fahre unter neuer Führung einen harten Sparkurs.Nachdem der Kurs die vergangene Woche die GD200 nach unten verlassen habe, habe eine scharfe Gegenbewegung eingesetzt. Die Durchschnittslinie sei zurückerobert worden, ebenso die GD50 und zuletzt die GD100 bei 5,36 Euro. Außerdem sei der Abwärtstrend bei 5,25 Euro geknackt worden. Dadurch seien mehrere Kaufsignale ausgelöst worden, die dem Kurs weiteren Rückenwind geben würden. Die nächste wichtige Marke liege beim altbekannten Widerstand in Höhe von 5,55 Euro. Anleger nutzen das Momentum und steigen bei der Commerzbank-Aktie ein, der Stopp liegt bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: