Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,723 EUR +1,98% (15.02.2022, 09:51)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,794 EUR +2,58% (15.02.2022, 09:36)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie sei am gestrigen Montag ganz schön ins Wanken gekommen. Unter der allgemeinen Marktschwäche infolge der Verschärfung des Russland-Ukraine-Konflikts habe sie in der Spitze 7,7% an Wert verloren. Aus charttechnischer Sicht habe der Titel aber gerade noch die Kurve bekommen.Anfang des Monats sei die Freude groß gewesen. Beflügelt von der hawkishen Geldpolitik sei die Commerzbank-Aktie am 3. Februar mit einer stark dynamischen Bewegung über die wichtige Hürde bei rund 8,30 Euro gestürmt. Hier sei ein doppelter Widerstand verlaufen, der vom 2019er-Hoch sowie der oberen Kanalbegrenzung ausgehe.Nachdem die Commerzbank-Aktie letzte Woche bis über die 9-Euro-Marke geklettert sei, sei sie am Montag aufgrund des schwachen Gesamtmarktes bis an das gerade beschriebene Ausbruchsniveau gerutscht. Zwar sei dieser Bereich zwischenzeitlich unterschritten worden, bis Börsenschluss habe die Marke allerdings deutlich zurückerobert werden können, wodurch sich der Tagesverlust auf lediglich 2,7% belaufen habe. Aus charttechnischer sei das ein gutes Zeichen. Könne auch am heutigen Dienstag die Unterstützung erfolgreich verteidigt werden, stünden die Chancen gut, dass der Höhenflug weitergehe.Das Umfeld werde rauer, nach der starken Rally der letzten Monate sei der Rücksetzer jedoch kein Beinbruch. Investierte Anleger sollten auf jeden Fall dabeibleiben und den neuen Stopp bei 6,60 Euro, beachten so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Hebel-Depot 2022 von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link