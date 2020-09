Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (15.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Fusionsfantasie in Europa erfasse die Bankenbranche. Nachdem die Institute lange Jahre mit Sparprogrammen und dem Säubern der Bilanzen beschäftigt gewesen seien, würden jetzt auch die Aufseher auf Fusionen drängen. Gestern sei publik geworden, dass die Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS über einen Zusammenschluss sprechen sollten. Würden die Spekulationen nun auch bei der Commerzbank wieder ins Kraut schießen?Credit Suisse und UBS sollten eine Fusion prüfen, das habe gestern das Portal "Inside Paradeplatz" berichtet. Damit würde die größte Bank der Schweiz entstehen. Aber obwohl es aus Kosten- und Effizienzgründen möglicherweise eine sinnvolle Sache wäre, sei unklar, wie die Finanzaufsicht dazu stehe. Während der Finanzkrise habe die UBS vom Staat gerettet werden müssen. Damals sei Kritik an den too-big-to-fail Großbanken in der Schweiz aufgekommen.Die Commerzbank habe bisher nicht von den Fantasien profitieren können. Im Gegenteil: Ein negativer Analystenkommentar von der UBS habe die Aktie gestern ins Minus geschickt. Die UBS habe die Commerzbank-Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft, das Kursziel aber von 4,10 auf 4,60 Euro angehoben. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei bei den Papieren des Frankfurter Bankhauses inzwischen weniger attraktiv, habe Analyst Daniele Brupbacher die Abstufung begründet. In der Summe hätten Anpassungen an seinen Schätzungen zwar zu einem höheren Kursziel geführt, die Unsicherheiten seien aber hochgeblieben - auch wegen der andauernden Restrukturierungen.Die Commerzbank müsse sich erst selbst neu ordnen, bevor eine Übernahme infrage kommt. Im Oktober könnte bereits ein neuer CEO vorgestellt werden, der dann bis Jahresende beziehungsweise Anfang 2021 eine Strategie vorlegen sollte. Das sei das optimale Szenario."Der Aktionär" sieht in einer Restrukturierung mehr Chancen als Risiken. Anleger, die darauf setzen wollen, greifen zu und beachten den Stopp bei vier Euro, so Fabian Strebin. (Analyse vom 15.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.