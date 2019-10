ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (08.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe einen umfassenden Umbau beschlossen. Mehrere tausend Arbeitsplätze sollten dabei abgebaut werden. Die Commerzbank wolle mehr sparen aber gleichzeitig z.B. auch in die IT und die Digitalisierung investieren. Die Analysten seien bisher skeptisch, ob der Plan aufgehe. Nun habe sich die Ratingagentur Fitch zu Wort gemeldet und das langfristige Rating "BBB+" bestätigt. Der Ausblick sei jedoch von "stabil" auf "negativ" gesenkt worden.Die Hauptgründe dafür seien der langwierige Konzernumbau und die niedrige Profitabilität der Commerzbank. Es gebe nur wenig Spielraum für Fehler, die Erfolgsbilanz des Managements bei früheren Umbauten sei durchwachsen und der harte Wettbewerb auf dem Heimatmarkt schlage immer mehr durch. Zudem weise Fitch darauf hin, dass der geplante Verkauf der polnischen Tochter mBank komplizierter als erwartet werden könnte. Denn kürzlich habe es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegeben, das den polnischen Bankkunden im Franken-Streit den Rücken stärke.Ob der Konzernumbau gelinge, stehe in den Sternen. Die Ziele seien nicht recht ambitioniert, aber ob sie erreicht würden, sei fraglich. Das Umfeld trübe sich zumindest immer weiter ein. Anleger sollten die Commerzbank-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,7335 EUR -3,79% (08.10.2019, 11:45)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,757 EUR -2,79% (08.10.2019, 11:30)