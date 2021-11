XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (09.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2021 sei ergebnisseitig deutlich besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür seien das besser als erwartete Risikoergebnis und die niedrigen Restrukturierungsaufwendungen gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten auf einem soliden Niveau gelegen. Im Rahmen des Quartalsberichts habe die Bank die Ziele des Restrukturierungsplans bestätigt, und die Guidance für 2021 erneut teilweise erhöht.Insgesamt sehe der Analyst eine deutliche Erholung der Geschäftszahlen ggü. dem Pandemiejahr und rechne auf Grund der Restrukturierungsmaßnahmen mit einer nachhaltigen Optimierung der zukünftigen Quartalsergebnisse. Dennoch könnten die derzeit erneut steigenden Infektionszahlen (in Deutschland liege die Inzidenz auf den höchsten Werten seit Pandemiebeginn) dazu führen, dass der Staat mit erneuten Restriktionsmaßnahmen reagiere, was sich wiederum auf die Wirtschaft auswirken werde. Der Analyst erhöhe teilweise seine Prognosen (EPS 2021e: 0,04 (alt: -0,36) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,00 Euro; EPS 2022e: 0,62 (alt: 0,43) Euro; DPS 2022e: unverändert 0,00 Euro).Bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Commerzbank-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 5,40 auf 7,30 Euro angehoben. (Analyse vom 09.11.2021)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,743 EUR -0,69% (09.11.2021, 11:57)