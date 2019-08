Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,106 EUR -3,53% (12.08.2019, 15:36)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (12.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von EUR 8,50 auf EUR 5,75.Die Commerzbank generierte in Q2 einen annähernd stabilen Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von EUR 271Mio. (-0,3%) nach einem Konzernergebnis von EUR 272Mio. im Vorjahreszeitraum. Hierbei habe das Unternehmen insbesondere von den stark rückläufigen Steueraufwendungen profitiert, die von EUR 94 Mio. auf EUR 20 Mio. gesunken seien. Das um Sonder- und Einmaleffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (operatives Ergebnis) habe sich dagegen im Jahresvergleich klar um 25,5% von EUR 401Mio. auf EUR 298Mio. (Q1/2019: EUR 244 Mio.) verringert. Nach sechs Monaten 2019 habe die Eigenkapitalrendite (RoE) auf Basis des Nettogewinns 2,8% (Vorjahr: 3,8%) bzw. die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) auf Basis des operativen Ergebnisses 4,1% (Vorjahr: 5,1%) erreicht.Hinsichtlich der Dividendenzahlung plane die Commerzbank für das Geschäftsjahr 2019 "mit einer Ausschüttungsquote auf vergleichbarem Niveau wie 2018". Im zweiten Vierteljahr 2019 hätten sich die Gesamterträge im Konzern im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% von EUR 2.178 Mio. auf EUR 2.129 Mio. (Q1/2019: EUR 2.156 Mio.) verringert. Das Risikoergebnis habe sich deutlich von EUR -82 Mio. auf EUR -178 Mio. verschlechtert, wobei die Commerzbank für das Gesamtjahr 2019 mit einem Zuwachs der Risikokosten auf mindestens EUR 550 Mio. (2018: EUR 446 Mio.) rechne.Die Commerzbank habe nach durchwachsenen Zahlen die Managementprognose für das Gesamtjahr bestätigt, auch wenn das Ziel einer "leichten" Gewinnverbesserung "deutlich ambitionierter geworden ist".Angesichts des ausgeglichenen Chance-/Risiko-Verhältnisses rät Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, weiterhin zum Halten der Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 12.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Commerzbank AG: Die NORD/LB oder eine Tochtergesellschaft gehörte der Führung eines Konsortiums an, das innerhalb der letzten 12 Monate eine öffentliche Emission von Wertpapieren der analysierten Gesellschaft übernommen hat.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,106 EUR -2,80% (12.08.2019, 15:21)