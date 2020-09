Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Commerzbank-Privatkundenvorstand Michael Mandel werfe das Handtuch. Sehr überraschend komme das allerdings nicht. "Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass Mandel auch aufgrund seines engen Verhältnisses zum scheidenden CEO Martin Zielke in die Kritik geraten sei. Mandel habe nun heute bei der Strategiesitzung der Führungsmannschaft seinen Rücktritt angeboten.Laut einer Pressemitteilung der Commerzbank werde Mandel zum 30. September sein Amt niederlegen. Demnach habe der Aufsichtsrat sein Angebot gebilligt, seinen Vertrag vorzeitig einvernehmlich zu beenden. Sabine Schmittroth übernehme ab 1. Oktober im Vorstand übergangsweise die Verantwortung für das Privat- und Unternehmerkundensegment, das Mandel verantwortet habe. Interimistisch werde die Compliance von Marcus Chromik geführt.Auch wenn sich nun auf den ersten Blick ein Führungschaos bei der Commerzbank anbahne: Mandel habe gewusst, dass er keinen Rückhalt im Konzern mehr gehabt habe. Sein Schritt sei auch für die Commerzbank das Beste. Zwar habe es Mandel geschafft, die Erträge im Privatkundengeschäft trotz Niedrigzinsen einigermaßen stabil zu halten, während das Firmenkundengeschäft in den letzten Jahren deutlich stärker abgerutscht sei. Aber Mandel habe dabei auf ein hohes Kundenwachstum gesetzt, das sich letztlich nicht in den Gewinnen widergespiegelt habe. Zudem habe er lange an einem großen Filialnetz festgehalten, was nach Meinung vieler mittlerweile nicht mehr zeitgemäß und zu teuer sei.Der Rückzug von Mandel könnte ganz neue Optionen im Vorstand ermöglichen: Roland Boekhout, der nach verschiedenen Spekulationen derzeit nicht für das CEO-Amt gehandelt werde, könnte das Privatkundengeschäft mittelfristig übernehmen. Boekhout habe die ING-Diba in Deutschland zur Nummer 1 unter den Direktbanken gemacht, vor allem durch Digitalisierung. Er wäre genau der Richtig für den Job.Die Aktie falle heute im schwachen Gesamtmarkt weiter und habe diese Woche mehrere charttechnische Marke gerissen. Im Fokus stehe nun die 200-Tage-Linie bei 4,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.