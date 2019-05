ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (19.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Mittwoch (22. Mai) finde in Frankfurt die Hauptversammlung der Commerzbank statt. Nach dem Scheitern der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank dürfte dabei v.a. über die künftige strategische Ausrichtung diskutiert werden. Die Aktionäre des Frankfurter Geldhauses könnten sich aber zumindest erstmals seit 2015 wieder auf eine Dividende (0,20 Euro je Aktie) freuen. Auf dem aktuellen Kursniveau von 7,67 Euro entspreche das einer Dividendenrendite von 2,6%.Um in den Genuss der Ausschüttung zu kommen, müssten Aktionäre die Commerzbank-Aktie spätestens am Tag der Hauptversammlung (22. Mai) im Depot haben. Tags darauf (Donnerstag, 23. Mai) werde das Papier dann mit einem entsprechenden Dividendenabschlag von 20 Cent gehandelt. Die Auszahlung erfolge am 27. Mai.Dividendenjäger kämen bei der Commerzbank aber nicht auf ihre Kosten. Nach zahlreichen Nullrunden in den vergangenen Jahren sei es allerdings durchaus als Erfolg zu werten, dass die deutsche Großbank nun wieder "dividendenfähig" sei. Für Anleger, die der Trading-Empfehlung des "Aktionärs" gefolgt seien, sei die Ausschüttung von 20 Cent pro Aktie jedoch ein netter Bonus zum bisherigen Kursplus von rund 6%, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,63 EUR -1,36% (17.05.2019, 22:26)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,671 EUR -1,39% (17.05.2019, 17:35)