Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (14.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Lockdown sei wieder da. Nachdem der Staat betroffene Unternehmen das ganze Jahr über mit vielfältigen Hilfsmaßnahmen unterstützt habe, komme nächstes Jahr für einige trotzdem die Offenbarung. Eine Umfrage unter Experten zeige, dass die aufgeschobene Pleitewelle 2021 nicht mehr aufzuhalten sei. Doch nicht alle Banken dürften gleich hart getroffen werden.Das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW habe unter 174 Finanzmarktexperten eine Umfrage durchgeführt. Das "Handelsblatt" berichte darüber. Demnach würden die Befragten in Summe mit einer Zunahme von Unternehmensinsolvenzen und Kreditausfällen im ersten Halbjahr 2021 rechnen. Die Großbanken stünden dabei aber laut Meinung der Experten nicht im Auge des Sturms.55 Prozent würden einen starken Anstieg der Insolvenzen erwarten, während 43 nur von einem leichten ausgehen würden. Die Kreditausfälle würden demnach in den kommenden sechs Monaten in Deutschland zunehmen. Bezogen auf die Anzahl der faulen Kredite halte sich das Ergebnis die Waage: 48 Prozent würden mit einer leichten, 45 Prozent mit einer starken Zunahme rechnen. Aber nicht alle Institute würden gleichmäßig beeinträchtig.Ausgerechnet Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken würden die Experten in Gefahr sehen. 58 Prozent würden Sparkassen besonders gefährdet sehen, bei den Genossenschaftsbanken seien es 56 Prozent. Nur für 32 Prozent der Befragten stünden Großbanken im Fokus. "Insgesamt dürften die deutschen Banken ausreichende Puffer für ausfallgefährdete Kredite angelegt haben", meine Markus Strietzel, Senior Partner bei der Beratung Roland Berger gegenüber dem "Handelsblatt". Einige kleinere Institute könnten aber trotzdem Probleme bekommen, das könne auch für Sparkassen und Genossenschaftsbanken gelten.Die Kreditausfälle und dafür angelegte Risikovorsorge hätten sich bei Deutscher Bank und Commerzbank - wie in der Gesamtbranche - im laufenden Jahr deutlich erhöht. Allerdings seien die Niveaus insgesamt noch moderat. Beispielsweise sei die Quote notleidender Kredite bei der Commerzbank mit 0,8 Prozent noch immer sehr gering, vor allem im Vergleich mit den Peers. Auch dieses Mal stütze der Staat die betroffenen Branchen zudem mit Milliarden. Das mildere mögliche Kreditausfälle ab.Anleger, die noch investieren wollen, sollten aber abwarten, bis sich die Marktlage etwas beruhigt hat, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das gelte auch für das Chartbild. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.