Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (10.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe zum Jahresbeginn den lange erwarteten Umbau eingeleitet und komme bisher besser als gedacht voran. In den letzten Wochen sei jedoch die Unsicherheit über die weitere Geschäftsentwicklung gestiegen, denn mit Omikron sei eine neue Mutante aufgetaucht, über die es noch nicht viele gesicherte Erkenntnisse gebe. Zudem würden die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau in Deutschland verharren. Die Commerzbank habe gegenüber Wettbewerbern allerdings einen Vorteil, den viele Anleger nicht auf dem Schirm hätten.Die Bankenbranche gehöre 2021 zu den Sektoren mit den höchsten Dividendenrenditen, zugleich hätten viele Institute Aktienrückkäufe wiederaufgenommen. Das sei in der Breite deshalb möglich gewesen, weil viele Banken ihre Risikovorsorge teils deutlich zurückgefahren und das Kapital an die Anleger ausgeschüttet hätten. Daneben hätten natürlich auch die Gewinne wieder zugelegt.Die Commerzbank habe von ihren Corona-Rückstellungen, die zusätzlich zur normalen Risikovorsorge gebildet worden seien, allerdings so gut wie nichts aufgelöst. Die Risikovorsorge solle im Gesamtjahr am Ende weniger als 700 Millionen Euro betragen. In den ersten neun Monaten seien es erst 257 Millionen Euro gewesen. Deshalb handele es sich hier um einen eher konservativen Wert, der leicht unterschritten werden dürfte. Dann wäre auch ein höherer Gewinn für 2021 denkbar.Zudem habe man noch rund eine halbe Milliarde Euro zusätzliche Rückstellungen für Risiken gebildet, die über die normale Risikovorsorge nicht abgedeckt würden. Gemeint seien vor allem wirtschaftliche Folgeeffekte durch die Pandemie. Komme es nun in den kommenden Monaten doch zu größeren Verwerfungen, dann habe die Commerzbank im Gegensatz zu anderen Instituten noch einen ordentlichen Puffer. Werde ein Teil davon umgekehrt nicht benötigt, könne er in den folgenden Quartalen den Gewinnausweis nach oben treiben.Die Perspektiven für 2022 bleiben positiv, Neueinsteiger warten einen Schluss der Gap-Lücke um 6,60 Euro ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Alle anderen sollten dabeibleiben. (Analyse vom 10.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.