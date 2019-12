Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,185 EUR +0,43% (11.12.2019, 10:42)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (11.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.2019 sei für Commerzbank-Aktionäre ein Jahr zum Vergessen gewesen. Aus der geplanten Fusion mit der Deutschen Bank im Frühjahr sei nichts geworden, stattdessen habe der Gegenwind weiter zugenommen. Deshalb habe sich CEO Martin Zielke im September genötigt gesehen, ein weiteres Restrukturierungsprogramm aufzulegen. Am Markt und bei den Analysten sei das aber nicht wirklich gut angekommen. Die Perspektiven für 2020 würden ernüchternd bleiben.Optimistische Beobachter würden erwarten, dass die EZB die Zinsen im kommenden Jahr nicht weiter senke. Trotz der Einführung eines Staffelzinses für Einlagen bei der EZB bleibe der Druck für die Commerzbank dadurch aber hoch. Die Negativzinsen würden sich durch die Bilanz fressen und auf die Margen drücken. Andere Experten würden eine weitere Senkung der Zinsen erwarten, falls die Konjunktur weiter lahme oder doch stärker einbreche.Bisher habe die Commerzbank-Aktie in 2019 einen Verlust von mehr als 21 Prozent eingefahren. Anleger könnten das Jahr abhaken. 2020 müsse es nicht so weitergehen, die Unsicherheit bleibe aber hoch. Entscheidend werde auch sein, wie die Bank mit ihrem neuen Umbauprogramm vorankomme. Die Zahlen zum ersten und zweiten Quartal sollten erste Hinweise geben können.Fabian Strebin von "Der Aktionär" rät vorerst nicht zu einem Engagement. (Analyse vom 11.12.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,168 EUR +0,51% (11.12.2019, 10:55)