Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,196 EUR -2,00% (25.03.2021, 13:30)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,214 EUR -2,72% (25.03.2021, 13:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Personalprobleme des Frankfurter Geldhauses auf oberster Ebene würden einfach nicht abreißen. Die Commerzbank verliere einen weiteren Aufsichtsrat: Andreas Schmitz sei nach einer Unternehmensmitteilung am Mittwoch Abend zurückgetreten. Zuletzt sei Chefkontrolleur Hans-Jörg Vetter von Bord gegangen. Die Führungskrise der Commerzbank habe Auswirkungen - nicht nur auf den aktuellen Aktienkurs.Das Problem: Schmitz sei ein potenzieller Kandidat für die Nachfolge von Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter gewesen, der Anfang des Monats aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten sei. Das Aufsichtsgremium habe nun zwei vakante Posten - und das ausgerechnet in der entscheidenden wie kostenintensiven Phase der Umstrukturierung.Der Aderlass im Aufsichtsrat habe nun auch Konsequenzen für die Hauptversammlung der Commerzbank am 5. Mai haben. Um geeignete Nachfolger zu finden, reiche die Zeit bis dahin nicht. Deshalb verschiebe das Finanzinstitut das jährliche Aktionärstreffen auf ein späteres Datum. Ziel sei es allerdings, die Hauptversammlung "zeitnah abzuhalten", habe die Bank betont. Und auch die "Umsetzung der Strategie laufe planmäßig weiter", heiße es.Die Personal-Probleme bei der Commerzbank seien im Grunde nicht neu. So stecke der MDAX-Konzern bereits seit dem vergangenen Sommer in der Führungskrise, als der damalige Vorstandschef Martin Zielke und der damalige Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann überraschend jeweils das Handtuch geworfen hätten. Grund seien Streitereien mit dem einflussreichen Großaktionär Cerberus gewesen.Die Commerzbank-Aktie gerate durch die sich verschärfende Führungskrise weiter unter Druck. Die 100-Tage-Linie, die aktuell bei 5,32 Euro verlaufe, habe das Papier heute gerissen. Nächster Halt sei der seit Mai 2020 bei 5,15 Euro langfristige Aufwärtstrend, der gestern immerhin erfolgreich getestet worden sei. Danach würde die 5-Euro-Marke als Unterstützung ins Blickfeld rücken.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.