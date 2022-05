Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



8,108 EUR -1,51% (31.05.2022, 10:48)



8,12 EUR -1,41% (31.05.2022, 10:43)



DE000CBK1001



CBK100



CBK



CRZBF



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (31.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden auch die Commerzbank-Aktien heute schwächer tendieren. Nach der Rally der letzten Wochen sei das aber kein Beinbruch, sondern gesund. Der Kurs stehe nun vor einer größeren Richtungsentscheidung, die Experten hätten unterdessen ihre Ziele für die Aktie erhöht.Nach dem Sprung über die Widerstandszone zwischen 7,73 und 7,97 Euro sei der Notierung etwas die Puste ausgegangen. Das sei aus charttechnischer Sicht aber kein negatives Zeichen, vielmehr hole der Kurs so Schwung für einen neuen Anlauf, um die Kurslücke zwischen 8,26 und 8,58 Euro zu schließen. Dann käme als nächstes das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 Euro in Sicht.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt einen starken Kursanstieg erlebt, der im Wesentlichen auf höheren Zinserwartungen der Märkte beruhe, befinde die DZ BANK. Die Analysten würden weiter vorsichtig bleiben, weil die Auswirkung der Restrukturierung auf mögliche Kundenabwanderungen noch nicht vollständig klar sei und zudem die Fragezeichen bei den Kosten größer würden. Zudem würden sie die Aktie im Vergleich zu anderen Banken als relativ teuer erachten und Titel bevorzugen, wo der Konzernumbau abgeschlossen oder weiter vorangeschritten sei.Das Kursziel steige wegen der höheren Ertragsschätzungen auf 8,70 Euro mit der Empfehlung "halten". Die Commerzbank gehöre ohne Zweifel zu den zinssensitivsten Bankenwerten Europas, würden die Experten ausführen. Zudem würden sie den jüngsten Anstieg auch als Erholung nach dem Kurssturz infolge des Ukraine-Kriegs werten. Die DZ BANK erwarte einen gewissen Rückgang bei den Provisionserträgen, weil die Mehreinnahmen aus Kartenzahlungen und dem Zahlungsverkehr bei Firmenkunden nicht vollends den Rückgang der hohen Erträge aus dem Wertpapiergeschäft im Vorjahr kompensieren dürften.Die Commerzbank-Aktie sei ein Nutznießer der derzeitigen Zinspolitik. Das heiße, dass das Ende der Fahnenstange bei den Kursen noch nicht erreicht sein dürfte. Denn die EZB werde erst mit einer Zinswende beginnen. Zudem laufe der Umbau der Konzerns noch, positive Überraschungen eingeschlossen.Die Commerzbank-Aktie bleibt für spekulativ-orientierte Anleger ein Hingucker, Mutige können noch einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot