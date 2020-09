Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (04.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wer dieser Tage auf die Insolvenzanmeldungen in Deutschland blicke, dürfte sich verwundert die Augen reiben. Trotz der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise würden die Zahlen deutlich zurückgehen. Sie seien im Juni laut vorläufigen Berechnungen um 30% gesunken. Der Hintergrund sei allerdings eine gesetzliche Regelung: Derzeit sei wegen der Corona-Krise die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, überschuldete oder zahlungsunfähige Unternehmen könnten unbehelligt weiterarbeiten.Ab Oktober werde jedoch zumindest die Zahlungsunfähigkeit kein Grund mehr sein einen Antrag zurückzuhalten. Nur die Firmen, die wegen den Folgen der Corona-Krise überschuldet seien, könnten den Gang zum Amt weiter vermeiden. Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditreform würden bisher 90% der Insolvenzverfahren in Deutschland aber wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet, so "DIE WELT".Creditreform rechne daher ab Oktober mit einer Pleitewelle.Bisher komme die Commerzbank gut durch die Corona-Krise, zumindest was die Ausfälle angehe. Der Anteil notleidender Kredite liege mit 0,8% historisch tief, auch im internationalen Vergleich. Die Coverage-Ratio, das sei der Anteil des Kreditportfolios, der durch Rückstellungen abgedeckt sei, sei auf 0,65% hochgefahren worden. Das sei so viel wie seit Jahren nicht mehr.Wenn die Pflicht zur Insolvenzanmeldung bei Zahlungsunfähigkeit im Oktober wieder gelte, dürften zuerst Unternehmen aus der Reisebranche und Hotellerie betroffen sein und somit die Finanzinstitute, die dort Kredite vergeben hätten. Laut dem letzten Quartalsbericht sei das Exposure der Commerzbank in der Reisebranche mit 0,9% des gesamten Kreditbuchs sehr begrenzt.Die Commerzbank habe in den letzten Jahren deutlich Risiko aus ihrem Kreditbuch genommen. Schiffsfinanzierungen und andere Altlasten seien abgebaut worden. Die Krise in der Kreuzfahrbranche zeige, dass das goldrichtig gewesen sei. Anleger würden sich heute um die Commerzbank-Aktie reißen und den Wert über die 5-Euro-Marke schieben. Wer investiert sei, sichere seine Gewinne mit einem Stopp bei 4 Euro ab. Spekulativ orientiere Anleger könnten auf ein anhaltendes Momentum setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link