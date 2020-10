ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Thema "Branchen-Konsolidierung" bzw. "Fusionen" komme in der europäischen Bankenwelt seit Jahren immer wieder aufs Tapet. Jetzt melde sich hierzu mit Olaf Scholz auch der Finanzminister und Vizekanzler zu Wort: Er rechne mit weiteren Zusammenschlüssen in der deutschen Bankenbranche, so Scholz gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Zersplitterung des Marktes sei aber nicht das größte Problem. Es müsse europaweit Fortschritte hin zu einer wirklichen Banken-Union und Kapitalmarkt-Union geben. Offene Märkte seien wichtig und es müsse europaweit schlagkräftige Aufsichtsbehörden geben, so Scholz.Die Bundesregierung sei seit der Finanzkrise von 2008 größter Anteilseigner der Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus werde immer wieder als Übernahmeziel bzw. Fusionspartner ins Spiel gebracht. Für Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing komme Insidern zufolge eine Fusion mit einem Wettbewerber aber frühestens 2022 in Frage, wie Reuters berichte. Im kommenden Jahr werde die Deutsche Bank noch mit ihrem Umbau beschäftigt sein und müsse ihre eigenen Hausaufgaben erledigen.Aus Sicht des "Aktionärs" gelte dasselbe für die Commerzbank: Bevor sie sich als mögliche, idealerweise hübsche Braut auf dem Banken-Hochzeitsmarkt präsentieren könne, sei zunächst intern viel Arbeit nötig - mehr als Kosmetik. Anleger sollten deshalb genau beobachten, wie schnell und welche Sofortmaßnahmen der neue CEO Manfred Knof ab Januar ergreifen werde. Die Commerzbank-Aktie befinde sich derzeit nicht auf dem Kaufzettel des "Aktionärs", so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,285 EUR +1,78% (01.10.2020, 13:45)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,273 EUR +1,91% (01.10.2020, 13:32)