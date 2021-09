Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (02.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach einem positiven Analystenkommentar habe sich die Commerzbank-Aktie gestern an die Spitze der Branche gesetzt. Längere Zeit habe es keine wichtigen Meldungen mehr aus dem Frankfurter Finanzkonzern gegeben, doch nun gebe es auch Neuigkeiten zur zukünftigen Organisation der Kundenberatung. Jede zweite Filiale solle bald wegfallen, doch die Sparer würden nun anders beraten.Dass die Commerzbank rund die Hälfte ihrer Filialen schließe, sei seit Längerem bekannt. Im Rahmen des Umbaus würden 340 der aktuell 790 Anlaufstellen für Kunden verschwinden. Davon solle es noch mit 240 in diesem Jahr losgehen. Im Oktober starte die Maßnahme und in Berlin würden z.B. 8 der bisher 36 Filialen verschwinden.In der Bundeshauptstadt solle zeitgleich einer von drei Pilotstandorten - daneben noch Quickborn und Düsseldorf - entstehen. Das berichte die "Börsen-Zeitung". Laut Konzernkreisen sollten Berater von dort aus Kunden telefonisch und über digitale Kanäle betreuen. Ein Konzernsprecher habe die Pläne grundsätzlich bestätigt, aber wolle sich aufgrund der noch laufenden Verhandlungen zu den Filialschließungen nicht zu Details äußern.Offenbar sollten erfahrene Berater aus den Filialen in die Pilotcenter wechseln. Die Bank trage damit dem veränderten Kundenverhalten endlich Rechnung und plane anscheinend bis zu zwölf Standorte für die Beratungszentren, sofern sich das Konzept bewähre. Dann könnten 50 bis 100 Mitarbeiter pro Center die Kunden eventuell auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten betreuen. Damit liefere der Konzern endlich wieder Neuigkeiten zum Umbau, auch wenn Details noch fehlen würden.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR