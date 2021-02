Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vergangene Woche sei die neue Strategie von Commerzbank-CEO Manfred Knof bekannt geworden. Sie sollte eigentlich erst mit den Zahlen zum vergangenen Jahr am 11. Februar vorgestellt werden. Die Gewerkschaft, die zuvor Gesprächsbereitschaft signalisiert habe, schäume nun. Denn 10.000 Vollzeitstellen sollten wegfallen. Ein Wörtchen mitzureden habe sicher auch noch der Bund. Er sei mit rund 16 Prozent einer der Ankeraktionäre der Bank. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe sich nun zu Wort gemeldet."Alle wissen, es muss etwas getan werden, auch etwas sehr Drastisches", so Scholz von der SPD. Im Schulterschluss mit den Mitbestimmungsgremien, dem Betriebsrat und den Gewerkschaften werde eine gemeinsame Lösung für die Zukunft der Bank gesucht. "Und das ist glaube ich auch der richtige Weg." Der Arbeitsplatzabbau müsse "im Rahmen der sozialpartnerschaftlichen Tradition" erfolgen. Dies sei wohl auch der Fall, habe der Finanzminister gesagt. Konzernweit solle jeder vierte Arbeitsplatz wegfallen, in Deutschland sei es aber jeder dritte.Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank würden den geplanten Kahlschlag kritisch sehen. Stefan Wittmann, Gewerkschaftsmitglied und Aufsichtsrat, habe der Nachrichtenagentur Reuters gesagt: "Wir werden die Umbaupläne zur Kenntnis nehmen, aber dem Vorstand keine Brücke bauen". Am heutigen Mittwoch, 3. Februar, werde die Strategie im Aufsichtsrat vorgestellt und solle verabschiedet werden.Es wäre ein starkes Stück, wenn die Gewerkschafter im letzten Moment einen Neuanfang bei der Commerzbank verhindern würden. Die gescheiterten Strategien der letzten zehn Jahre würden zeigen, dass es so nicht weitergehe. Der aktuelle Plan sei die letzte Chance für die Bank, wenn sie nicht in absehbarer Zeit ihre Unabhängigkeit verlieren wolle.Gestern habe der Kurs den Widerstand bei 5,55 Euro überwinden können, seit Tagen pendle die Notierung aber um dieses Niveau. Der nächste Ausbruch wäre erst erfolgt, wenn die Aktie über die Marke von 6,00 Euro steige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.