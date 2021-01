Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,55 EUR -0,43% (26.01.2021, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,55 EUR +0,98% (26.01.2021, 09:07)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (26.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Eine neue Branchenstudie zum deutschen Bankenmarkt von Moody's habe gestern die Aktien der hiesigen Geldhäuser stark durchgeschüttelt. Mit größeren Kursverlusten sei auch die Commerzbank-Aktie aus dem Handel gegangen. Doch was stehe in der Studie, seien minus fünf Prozent Kursabschlag für die Aktie gerechtfertigt?In den vergangenen Jahren hätten viele Banken versucht dem Druck der Niedrigzinsen durch eine Ausweitung des Geschäfts, also einer erhöhten Kreditvergabe, zu entkommen. Moody's erwarte, dass das in Zukunft nicht mehr gelingen werde, um nicht in die Verlustzone zu rutschen. Auch sei die Ertragsschwäche bei deutschen Banken stark ausgeprägt. Setze man den Nettogewinn in Relation zur Höhe der risikogewichteten Aktive (RWA), so habe der Schnitt der mit einem Moody's-Rating ausgestatteten Institute im Jahr 2019 bei 0,78 Prozent der RWA gelegen. Das berichte die "Börsen-Zeitung" mit Bezug auf die Studie. Die Wettbewerber in der Eurozone hätten durchschnittlich 1,13 Prozent erreicht.Der Hauptgrund sei die schlechte Kosteneffizienz der deutschen Institute. Zudem sei die Aktivaproduktivität ebenfalls niedrig. Der gangbarste Weg seien für Moody's Kosteneinsparungen, um in einem Szenario niedriger Zinsen und unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren zu bestehen. Die Ratingagentur lege den Finger in die Wunde, die Missstände bei vielen deutschen Banken seien nicht zu leugnen, sondern seit Jahren bekannt.Viele Probleme, die in der Moody's-Studie angesprochen würden, würden sicherlich auch auf die Commerzbank zutreffen. So habe man beispielsweise in den letzten Jahren den Kredithahn aufgedreht, anstatt die Kosten unter Kontrolle zu bringen. Allerdings stehe die Commerzbank gerade erst vor der wahrscheinlich größten Sanierung ihrer jüngeren Geschichte. Beim gestrigen Ausverkauf sei das aber nicht berücksichtigt worden. Viele Kritikpunkte, die Moody's für den kompletten Bankensektor in Deutschland anführe, werde die Commerzbank wohl ohnehin in ihre neue Strategie aufgenommen haben.Investierte Anleger sollten bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben und den Stopp bei 4,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: