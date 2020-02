Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (14.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe seit Wochenbeginn mehr als 12% zugelegt. Vor allem die Zahlen am gestrigen Donnerstag hätten den Kurs gepuscht. CEO Martin Zielke habe nicht nur die Erwartungen der Anleger übertreffen können, sondern auch eine Verschärfung des Sparkurses angedeutet. Es gebe allerdings noch weitere Gründe, wieso sich ein Einstieg bei der Commerzbank-Aktie lohen könnte.Operativ habe die Commerzbank 2019 etwas mehr verdient. Der Umbau und höhere Steuern sowie gestiegene Rückstellungen für Kredite hätten netto den Gewinn aber gedrückt. Die neue Finanzvorständin Bettina Orlopp habe auch weitere Stellenstreichungen nicht ausgeschlossen, habe jedoch keine Details nennen können. Für Anleger sei das ein gutes Zeichen, denn die Kosten müssten weiter deutlich sinken. Die Digitalisierung der Produkte sei eine Sache. So könnten jüngere Zielgruppen angesprochen und die Schließung der 200 Filialen kompensiert werden.Eine neue Entwicklung gebe es auch bei der polnischen mBank: Für den Verkauf der Commerzbank-Tochter solle es nur einen Bieter gegeben haben. Nun sage das Management, dass man nicht um jeden Preis verkaufen müsse. Die gestiegene harte Kernkapitalquote (13,4%) gebe dem Vorstand mehr Spielraum beim Umbau des Gesamtkonzerns. Zwar belaste ein Franken-Kreditportfolio die mBank, aber insgesamt sei das Institut der profitabelste Teil der Commerzbank. Besser, die mBank werde nicht verkauft und könne weiterhin zum Gewinn der Mutter beitragen.Derzeit spreche das Momentum für die Commerzbank-Aktie. Der nächste Widerstand liege jetzt bei 6,70 Euro, dem Verlaufshoch vom letzten Sommer. Falle die Hürde, könne die Commerzbank-Aktie bis 7,14 Euro laufen. Unterstützung bilde die Marke von 6,04 Euro. Mutige könnten weiter zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,645 EUR +3,02% (14.02.2020, 14:40)