Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,842 EUR -0,72% (24.04.2019, 14:54)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (24.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit Wochen würden Deutsche Bank und Commerzbank über eine mögliche Fusion verhandeln. Bisher seien keine größeren Details bekannt geworden. Spätestens Freitag wollten sich die Finanzinstitute erklären, ob weiterverhandelt werde, oder nicht. Mittlerweile würden mehrere Gründe dagegen sprechen, dass es zu einem Zusammenschluss komme.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sei nie von der Fusion überzeugt gewesen. Ein Filialsterben und ein Jobkahlschlag würden in seine Amtszeit fallen und mit ihm in Verbindung stehen.ING und UniCredit als weitere Interessenten würden den Preis für die Übernahme in die Höhe treiben. Ursprünglich wollte die Deutsche Bank keinen Aufpreis auf den Marktwert zahlen. Nun müsse sie bei einem Aufpreis von 30 bis 35% mindestens 12 Mrd. Euro auf den Tisch legen. Geld, das die Deutsche Bank nicht habe und über eine Kapitalerhöhung besorgen müsste.Zahlreiche Großaktionäre seien gegen die Fusion, u.a. BlackRock. Der einflussreiche Vice Chairman Philipp Hildebrand mache seine Abneigung sogar öffentlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,838 EUR -0,80% (24.04.2019, 14:45)