Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe vergangenen Donnerstag nach Zahlen ihre neue Strategie konkretisiert. Die Aktie sei schon davor abgeschmiert und habe sich seitdem nicht davon erholt. Viele Analysten würden gerade die Ertragsziele, die bis 2024 erreicht werden sollten, für zu ambitioniert halten. Doch das Management zeige sich optimistisch. Das würden neben den jüngsten Aussagen auch Insiderkäufe zeigen.Sicherlich hätten Insiderkäufe auch immer etwas symbolisches, das Management möchte öffentlich zeigen: "Wir vertrauen dem eingeschlagenen Kurs". Bei der Commerzbank habe allerdings zuletzt Anfang 2018 ein Vorstandsmitglied und zwar der damalige Finanzchef Stephan Engels für rund 44.000 Euro gekauft. Hans-Jörg Vetter, seit letzten Sommer Aufsichtsratschef des Finanzinstitutes, habe nun deutlich tiefer in die Tasche gegriffen. Er habe rund 40.000 Anteilsscheine für fast 209.000 Euro erworben. Das gehe aus einer Pflichtmitteilung des Konzerns hervor.Gekauft habe anscheinend auch ein anderer Aufsichtsrat. Aus einer weiteren Meldung werde ersichtlich, dass Andreas Schmitz, der Ende 2020 erst von der HSBC Trinkaus & Burkhardt gewechselt sei, sich mit Aktien eingedeckt habe. Er habe für etwa 104.000 Euro die Wertpapiere erworben. So optimistisch wie das Management seien die Analysten freilich nicht.Das Analysehaus Independent Research habe das Kursziel für die Commerzbank-Aktie nach Zahlen von 4,40 auf 4,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Die Eckdaten für das Schlussquartal 2020 seien wegen einer Abschreibung sowie Umstrukturierungskosten eingebrochen. lägen aber im Bereich der Markterwartungen, habe Analyst Jan Lennertz geschrieben. Der neue Umstrukturierungsplan "Strategie 2024" klinge indes sehr ambitioniert. Er habe seine Ergebnisschätzungen für 2021 und 2022 gesenkt."Der Aktionär" sei mittelfristig deutlich positiver für die Aktie eingestellt und habe ein Kursziel von 7,50 Euro ausgegeben. Allerdings sei der Wert nichts für schwache Nerven und die Anlage riskant. Denn auch wenn der Großteil der Analysten nicht am Erfolg des Kostensenkungsplans zweifle, sei die Ertragsentwicklung höheren Unsicherheiten unterworfen. Wem das bewusst sei, der könne eine Position aufbauen. Der nächste Widerstand liege bei 5,55 Euro. Die Marke von 5,00 Euro diene hingegen als Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR