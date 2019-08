Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,992 EUR +1,12% (22.08.2019, 10:36)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank habe im letzten Vierteljahr 32 Prozent an Wert verloren und mit 4,72 Euro ein neues Allzeittief markiert. Nachdem CEO Martin Zielke im Frühjahr noch optimistisch gewesen sei für die weitere Entwicklung seiner Bank, sei jetzt durchgesickert, dass das Filialnetz auf dem Prüfstand stehe. Experten würden zweifeln, ob das reiche.Im Interview mit dem "Handelsblatt" sage der Geschäftsführer des Vermögensverwalter Assenagon Asset Management Michael Hünseler: "Die Anzahl der Filialen wird abnehmen müssen. Aber die Commerzbank sollte dabei nicht mit der Brechstange vorgehen. Sie hat in den vergangenen Jahren auch dank ihres Filialnetzes Marktanteile gewonnen." Laut Gerüchten solle die Schließung von knapp 100 der insgesamt 1.000 Niederlassungen geprüft werden. Nach einem Bericht des "Manager Magazins" könnten am Ende aber auch nur 600 bis 650 Standorte übrig bleiben.Die sich eintrübende Konjunktur und eine weitere Lockerung der Geldpolitik der EZB würden schwer auf der Commerzbank lasten. Hünseler könne nicht erkennen, warum der Gewinn und der Aktienkurs in naher Zukunft steigen sollten. Die Hoffnung, dass sich die Lage in absehbarer Zeit verbessere, sei angesichts der Zinsentwicklung 2019 gestorben.Für die Commerzbank werde die Luft dünner. Auch wenn nicht klar sei, wie viel Kosteneinsparungen Filialschließungen bringen würden, sei absehbar, dass es weitere Maßnahmen geben müsse. Denkbar sei beispielsweise die Abkehr vom kostenlosen Girokonto oder Strafzinsen für höhere Einlagen. Den Sparern werde das nicht leicht zu verkaufen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,9905 EUR +1,23% (22.08.2019, 10:21)