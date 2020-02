Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe in den vergangenen Wochen eine starke Rally aufs Parket gelegt. Die Commerzbank habe hingegen die Integration der Tochter Comdirect und der Verkauf der polnischen mBank beschäftigt. Doch langsam springe die Aktie an. Impulse könnten die Zahlen für 2019 liefern, die nächste Woche vorgelegt würden.Zuletzt habe es geheißen, dass nur die polnische Pekao Bank für die mBank geboten hätte. Ein Verkauf an eine polnische Bank könnte womöglich einen niedrigeren Preis als erhofft bringen. Doch Aussagen des Unternehmens würden Anderes hoffen lassen. Nun sehe es aber wieder so aus, als ob auch ausländische Banken noch im Rennen wären. Ein möglichst hoher Verkaufspreis wäre wichtig für die Commerzbank: Mit dem Verkauf der mBank wolle sie ihren eigenen Umbau finanzieren.2018 habe die Commerzbank einen Konzerngewinn von 865 Mio. Euro ausgewiesen. Analysten würden im Schnitt für 2019 nur noch 586 Mio. Euro erwarten, was dem Konzernumbau geschuldet sein sollte. Jedoch seien die Erwartungen damit eher niedrig, die geringste Schätzung liege bei 554 Mio. Euro, während in der Spitze auch 646 Mio. Euro erwartet würden.Das positive Sentiment für den Sektor und eine Überraschung bei den Zahlen nächste Woche könnten den Aktienkurs treiben. Charttechnisch habe der Finanztitel mit dem Überschreiten des Widerstands bei 5,70 Euro ein Kaufsignal geliefert. Bis zur 200-Tage-Linie bei 5,84 Euro sei es nicht mehr weit. Das wäre ein Mega-Kaufsignal. Unterstützungslinien lägen um 5,40 Euro. Dort würden die 50- und die 100-Tage-Linie verlaufen.