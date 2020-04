Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Kintbury Capital LLP baut Netto-Short-Position in Aktien der Commerzbank AG stark aus:Die Shortseller von Kintbury Capital LLP setzen ihre Leerverkauf-Attacke auf die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) fort.Die Finanzprofis der 2015 gegründeten Kintbury Capital LLP mit Sitz in London, England, haben am 09.04.2020 ihre Netto-Shortposition von 0,71% auf 0,83% der Aktien der Commerzbank AG erhöht.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in der Commerzbank-Aktie:0,83% Kintbury Capital LLP (09.04.2020)0,57% AQR Capital Management, LLC (03.04.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:3,397 EUR +1,19% (09.04.2020, 17:35)