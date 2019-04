ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach einem Bericht des "Manager Magazins" buhle die niederländische ING um die Commerzbank. ING-Vorstandschef Ralph Hamers solle dem Bericht zufolge sowohl bei der Bundesregierung als auch bei Commerzbank-Chef Martin Zielke um die Aufnahme entsprechender Gespräche gebeten haben. Hamers wolle weniger Stellen bei der Commerzbank abbauen, als bei einer Fusion mit der Deutschen Bank geplant sei, heiße es unter Berufung auf informierte Kreise. Außerdem sei eine Verlegung der Zentrale der ING von Amsterdam nach Frankfurt im Gespräch.Durch den Kurssprung heute überwinde die Commerzbank-Aktie den Widerstand bei 7,66 Euro, die 200-Tage-Linie und das Oktober-Tief bei 7,91 Euro. Damiot seien auch mehrere Kaufsignale generiert worden. Die nächsten Ziele lägen jetzt bei 8,80 Euro (November-Hoch) bzw. 9,60 Euro (September-Hoch).Der Ausgang der Deutsche-Bank-Commerzbank-Saga sei noch völlig offen. "Der Aktionär" sei skeptisch, ob eine deutsche Bankenfusion das Allheilmittel sei. Allein technisch betrachtet, könnte sich aber ein Trade mit der Commerzbank lohnen, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,14 EUR +2,15% (17.04.2019, 12:59)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,116 EUR +1,45% (17.04.2019, 13:16)