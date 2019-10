Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (25.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe Ende September ihre neue Strategie bekannt gegeben. Sie solle die Antwort sein auf Negativzinsen, bröckelnde Erträge und harten Wettbewerb. Die Mehrheit der Analysten habe die Pläne jedoch skeptisch bewertet. Nun würden auch mehrere Großaktionäre gegen den Kurs von Commerzbank‑Chef Zielke schießen.Zielke habe die meisten Ziele für die Bank in den vergangenen Jahren aufgeben müssen, weil sich die Commerzbank meilenweit davon entfernt habe. Nun sollten die Kosten in den nächsten vier Jahren um 9 Prozent sinken, 2.300 Stellen wegfallen und knapp 200 Filialen schließen. Doch Cerberus Capital Management und einem weiteren der vier größten Aktionäre würden die Pläne nicht weit genug gehen. Das würden informierte Kreise gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg berichten.Von einem der Investoren habe es geheißen, dass der im September angekündigte Sanierungsplan eine Katastrophe sei. Die vorgesehenen Renditeziele seien nur halb so hoch, wie sie sein sollten und der geplante Verkauf der polnischen Tochter mBank sei ein Fehler.Bloomberg Intelligence Analyst, Philip Richards, schreibe, dass mit dem neuen Restrukturierungsplan das eigenständige Fortbestehen der Commerzbank nicht gesichert sei. Fitch Ratings mache Zielkes bisher mangelnde Umsetzung seiner Pläne Sorge. Es sei fraglich, ob er diesmal erfolgreich sein werde.Für Anleger bieten sich allenfalls kurzfristig Chancen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: